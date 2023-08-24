Annesini döven babasını öldürdü

Adana'da 18 yaşındaki genç, annesine şiddet uygulayan babasını tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, dün gece saatlerinde Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen A.G. ile eşi Z.G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine G., eşini darbetti. Bu sırada evde bulunan çiftin oğulları Ç.G. de tartışmaya dahil oldu. Babasının başka bir odadaki tabancasını alan Ç.G., A.G.’nin göğsüne 2 el ateş etti.

A.G. kanlar içerisinde yere yığılırken oğlu ise kaçtı. Z.G.’nin ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, A.G.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. G.’nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

“YİNE BENİ DÖVÜYORDU”

Z.G. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Z.G.'nin ifadesinde, “Eşim sürekli ateş-buz içip beni döver. Akşam yine beni dövüyordu. Oğlum Ç. da silahla babasını vurup olay yerinden kaçtı” dediği öğrenildi.

Polis ekipleri kısa sürede süre sonra Ç.G.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. G., sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.

A.G.’in 'uyuşturucu kullanma', 'kasten adam yaralama' suçlarından çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı.

DHA