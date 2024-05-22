Sürücüler dikkat: e-Devlet'e ''kaza tutanağı'' özelliği geldi
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Trafik kazaları sonrası doldurulan 'kaza tutanağı' artık kalem ve kağıtla yapılmayacak. Bu hizmet, e-Devlet uygulamasına eklenerek dijital ortamda sunulacak.
e-Devlet uygulamasına gelen yeni güncelleme ile 'kaza tutanağı' hizmeti getirildi. Yeni uygulamayla kaza tutanakları için kağıt kalemle uğraşmaya gerek kalmayacak.
ANINDA SİSTEME YANSIYACAK
Sürücüler e-Devlet’in ios ve android platformlarındaki mobil uygulaması üzerinden kaza tutanağı oluşturabilecek. Uygulama üzerinden oluşturulan kaza tutanakları anında SBM sistemlerine yansıyacak ve süreç hızlıca başlayacak. Sigorta şirketlerini aramaya gerek kalmadan tüm süreç e-Devlet üzerinden takip edilebilecek.
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