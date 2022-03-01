Antalya'da dehşet! Sırtından bıçaklandı, çıkartınca bayıldı

Antalya'da Hakan K. (32) tanımadığı kişi ya da kişilerce sırtından bıçaklandı. Kaçıp arkadaşının ablasının evine sığınıp yardım isteyen K., sırtındaki bıçağı çıkarttıktan sonra bayıldı.

Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi, Fabrikalar Mahallesi 3050 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hakan K., tanımadığı kişi ya da kişilerce sırtından bıçaklandı. Kaçan K., daha sonra yakınlardaki 2 katlı binada oturan arkadaşının ablası Tülay T.'nin evine sığındı. Tülay T.'den 112'yi aramasını isteyen Hakan K., sırtındaki bıçağı çıkarttıktan sonra bayıldı. T.'nin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Hakan K.'yi ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri, ev sahibinin bilgisine başvurdu. Hakan K.'nın sırtından çıkarttığı meyve bıçağının, evin önündeki masanın üzerinde olduğu görüldü.

'BIÇAĞI GÖRÜNCE ŞOK OLDUM'

Hakan K. yanlarına geldikten sonra yere yatırdıklarını ifade eden Tülay T., "Ağabeyimle beraber battaniye üzerine yatırdık. Bıçak sırtındaydı ve kendisi çıkardı. Bıçağı gördükten sonra şok oldum. Bıçağın yarısından fazlası sırtına girmişti. Nerede olduğunu söylemedi ama 'Beni sırtımdan bıçakladılar. Göremedim, herhalde bir düşmanım' dedi. Bazı şeyleri de söyleyemeden bayıldı. O anda titriyordu. Kendisini tanıyorum, kardeşimin okul arkadaşı. 'Yardım edin' deyince biz de yardım ettik" dedi. Tülay T. ve kardeşi de ifadeleri için polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA