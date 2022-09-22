Antalya'da iki ayrı noktada orman yangını

Antalya'nın Kaş ve Kumluca ilçelerinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, "2 uçak, 2 helikopter ve 6 arazöz yangına müdahale ediyor. Şiddetli rüzgar var. Şu an tehlikeli bir durum yok, önü kesildi. Ama rüzgar yön değiştiriyor. Bu olumsuz bir durum" dedi.

DÜN ÇIKAN AYNGIN 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINMIŞTI

Antalya ile Muğla arasından geçerek denize dökülen Eşen Çayı'nın Kaş'a bağlı Ova Mahallesi kıyısında sazlık, okaliptüs ve Kıbrıs akasya ağaçlarının bulunduğu bölgede dün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisi ile büyüdü. Yangın bölgesine Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.Artan rüzgarın etkisiyle yayılan yangına havadan müdahale edilemezken, 7 arazöz, 3 su tankeri, 3 itfaiye aracı, Kaş Belediyesi'ne bağlı iş makinesi söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangın ekiplerin çalışması sonucu 3 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KUMLUCA İLÇESİNDE DE ORMAN YANGINI

Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi Beykonak su deposu yakınlarında, saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yerleşim yerleri ve seraların da bulunduğu bölgenin yakınındaki yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Dumanları görenlerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda söndürme ekibi yönlendirildi. Alevlere müdahaleye başlanırken, bölgedeki bazı ev ve seraların hasar gördüğü belirtildi.

DHA