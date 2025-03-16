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Antalya'da katliam: Onlarca kediyi katlettiler

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Antalya'da bir çöp konteynerinin yanında ve sokağın muhtelif yerlerinde ölmüş çok sayıda kedi bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde dehşete düşüren olay, Serik ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldi. Mahalle sakinleri sokakta bulunan bir çöp konteynerinin yanında ve sokağın muhtelif yerlerinde ölmüş çok sayıda kediye rastladı. Durumu gören mahalle sakinleri vahşet karşısında tepki gösterdiler. Mahalle sakinlerinden Osman Çalışkan, "Sokakta bulunan kedileri istemeyen birileri var sanırım. Bunlar zehirli yiyecek mi attılar bilmiyorum ama hepsi aynı gün öldü diyebilirim. Bir gün önce bir gün sonra oldu. Ramazan mübarek günde insan üzülüyor. Kim yapmış bilmiyorum ama şu mahalleden birileri. İsim veremeyeceğim şimdi. Bu kedilerin hepsi bu mahallede yetişti. Ara sıra yemek falan verirdik" dedi.

Antalya'da bir çöp konteynerinin yanında ve sokağın muhtelif yerlerinde ölmüş çok sayıda kedi bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hayvansever mahalle sakinlerinden Raziye Teke ise, "İnsanlarımız dinden, Müslümanlıktan bahsediyorlar ama bilmiyorlar ki Allah'ın bu dilsiz kullarını bu hale getirmenin ne kadar günah olduğunun farkında bile değiller. Maalesef bu cahil zihniyeti ne derseniz boş. Hiçbir şekilde anlayamıyorlar. Gerçekten yazık ve günah. İçler acısı bir durum" ifadelerini kullandı.

Kötü koku yaymaya başlayan kedilerin kaldırılması için mahalle sakinleri durumu belediye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen belediye ekipleri, kedilerden numune alarak inceleme başlattı.

İHA

Etiketler antalya serik kedi katliam kedi katliamı
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