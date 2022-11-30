Antalya’da korkutan deprem

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde saat 00.29'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Antalya’da deprem oldu. Döşemealtı ilçesinde saat 00.29’da olan depremin büyüklüğünün 3.5 olduğu aktarıldı.



Kandilli Rasathanesi verilerine göre, yerin 6.2 kilometre derinliğindeki deprem birçok vatandaşta paniğe neden oldu.