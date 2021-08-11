Antalya'da lüks otelde korkunç ölüm

Antalya'da bir otelin havuzunda yaşanan feci olayda henüz 8 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir otelin havuzuna giren 8 yaşındaki çocuk boğuldu. Alınan bilgiye göre, Adana'dan tatillerini geçirmek için dün Antalya'nın Alanya ilçesine gelen aile 5 yıldızlı bir otele giriş yaptı.

Burada otelin havuzuna giren ailenin 8 yaşındaki çocuğu Ali G., amcasıyla çocuk havuzunda yüzmeye başladı.

Çocuğun amcası Okan G., telefonunun şarjının bitmesi üzerine Ali Kemal'i anne Ayşegül Güler'e emanet ederek odasına çıktı. Bir süre sonra geri dönen amca Okan G., yeğenini havuzda hareketsiz halde buldu.

Havuzdan çıkarılan çocuk, olay yerine çağrılan 112 Acil Servisinin ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenazenin teslimi sırasında anne Ayşegül G. ve hala Süreyya G. çocuğun kıyafetlerine sarılarak gözyaşı döktü. Ali G.'in cenazesinin, Adana'nın Pozantı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Ağabeyinin ölümünden habersiz olan 3 yaşındaki Ayla G.'in ise Adli Tıp Kurumu'nun bahçesinde oynaması duygulandırdı. Öte yandan, havuz başında olmadığı iddia edilen otelin cankurtaranı jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı.