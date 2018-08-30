Antalya'da öğrenci yurdunda şoke eden ölüm

Antalya’nın Alanya ilçesinde Lise 1'inci sınıf öğrencisi İsmail T. Konaklı Mahallesi'nde kaldığı bir özeğ erkek öğrenci yurdunda hayatını kaybetti.

Lise öğrencisi İsmail T. öğrenci yurdunda, 4 Ağustos günü merdivenlerden yuvarlanarak, ağır yaralandı.

Sağlık görevlilerince ambulansla götürüldüğü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (ALKÜ) yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan İsmailT. 5 günlük yaşam mücadelesinin ardından 9 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

AİLE, KAVGA GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞTI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, yurdun güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsmail T.'nin merdivenden düşmeden önce tartıştığı arkadaşı M.E.U.'yu (14) gözaltına aldı. M.E.U., savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili yurt yöneticilerince kendilerine sadece düşme anının yer aldığı güvenlik kamerası görüntüleri verilen İsmail T.'nin ailesi, yeni görüntülere ulaştı. Yeni kayıtlarda, çocuklarının merdivenden düşmeden önce M.E.U. adlı öğrenciyle tartıştığı ve bu tartışmanın kavgaya dönüştüğü anlar yer aldı.

Kavga sırasında yurdun görevlisi olduğu iddia edilen kişinin ise kavgayı önce izlediği, sonra da yere düşen İsmail T.'nin üstündeki M.E.U.'yu kaldırdığı görülüyor. Yerden kalkan İsmail T.'nin önce sendelediği ardından yerdeki elektrikli süpürgeye takılarak, merdivenden yuvarlandığı anlar da görüntülerde yer aldı.