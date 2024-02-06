Antalya'da şüpheli ölüm

Antalya'da 39 yaşındaki bir adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi 2162 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı apartmanın üst katında şüpheli bir ölü yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, kebapçıda çalışan A.B.’dan (39) haber alamayan iş arkadaşları, telefona da cevap vermeyince evine gitti. Kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca durumu B.’ın karşı komşusu ve apartman görevlisine bildirdi.

Bunun üzerine çatı katından içeriye giren iş arkadaşları ile apartman görevlisi, B.'ı hareketsiz halde kanepe üzerinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbarla birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde A.B.'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, durum polise bildirildi. Belirtilen adrese gelen belediye tabibi ise ölümü şüpheli bulması üzerine Olay Yeri İnceleme Ekipleri çalışma başlattı.

Yalnız yaşadığı öğrenilen A.B.’ın cenazesi, ölüm nedeni araştırılmak üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan B.'ın yıllar önce böbrek nakli olduğu öğrenildi.

İHA