Arabada unutulan cep telefonu bomba gibi patladı !

Olay, Kulu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut Ö. kendisine ait otomobilinin ön kısmında cep telefonunu unuttu.

Otomobilde unutulan telefon iddiaya göre aşırı sıcak nedeniyle patlayarak yangına neden oldu. Patlama sesiyle otomobilin başına koşan Mesut Ö. otomobilini açarak içerisinde yanmaya devam eden telefonunu aracından dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından otomobildeki yangın söndürüldü. Araç sahibi Mesut Ö., telefonun patlamasının aşırı sıcaklıktan kaynaklandığını söyledi.