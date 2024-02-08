  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Arabası çakarlı, eli silahlı düğün magandası tutuklandı

Arabası çakarlı, eli silahlı düğün magandası tutuklandı

Güncelleme:

Mersin'de, düğün konvoyunda yolu kapatıp tabancayla havaya ateş açan ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi 33’üncü Cadde üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki düğün konvoyunda bazı kişilerin yolu trafiğe kapatıp, havaya ateş açtığına dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Mersin'de, düğün konvoyunda yolu kapatıp tabancayla havaya ateş açan ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kimliği tespit edilen şüphelilerden İ.Ç., olayda kullandığı tabancayla yakalandı. Ekipler ayrıca, 'çakar' diye tabir edilen ışıklı ve sesli uyarı cihazı takılı olduğu 6 aracın sürücüsüne 19 bin 88 TL ceza uyguladı.

Mersin'de, düğün konvoyunda yolu kapatıp tabancayla havaya ateş açan ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin'de, düğün konvoyunda yolu kapatıp tabancayla havaya ateş açan ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

DHA

Etiketler arabası çakarlı düğün maganda silahlı tutuklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şevval Şahin ''mafya eşi" oldu... Şevval Şahin ''mafya eşi" oldu... Eşinden ayrıldı, ailesini katletti Eşinden ayrıldı, ailesini katletti HÜDA-Par'ın Cumhuriyet'i hedef alan adayından okullarda Kürtçe propaganda HÜDA-Par'ın Cumhuriyet'i hedef alan adayından okullarda Kürtçe propaganda Erdoğan'a yakın olmaya çalışan AK Partililerin saçmaladığı anlar kamerada Erdoğan'a yakın olmaya çalışan AK Partililerin saçmaladığı anlar kamerada 2024 fitre bedeli belli oldu 2024 fitre bedeli belli oldu İstanbul'da korkunç kaza! Bariyerlere saplandı İstanbul'da korkunç kaza! Bariyerlere saplandı Suudi Arabistan'da kısmi kıyafet devrimi: Çarşaf yasaklandı Suudi Arabistan'da kısmi kıyafet devrimi: Çarşaf yasaklandı Can Yaman 1 ayda 10 kilo verdi gören tanıyamadı Can Yaman 1 ayda 10 kilo verdi gören tanıyamadı Dolar, Euro, altın... Yeni rekorlar peş peşe geldi Dolar, Euro, altın... Yeni rekorlar peş peşe geldi Emeklinin bayram ikramiyesi için 3 formül masada! Kaç lira olacak? Emeklinin bayram ikramiyesi için 3 formül masada! Kaç lira olacak?