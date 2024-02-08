Arabası çakarlı, eli silahlı düğün magandası tutuklandı

Mersin'de, düğün konvoyunda yolu kapatıp tabancayla havaya ateş açan ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi 33’üncü Cadde üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki düğün konvoyunda bazı kişilerin yolu trafiğe kapatıp, havaya ateş açtığına dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Kimliği tespit edilen şüphelilerden İ.Ç., olayda kullandığı tabancayla yakalandı. Ekipler ayrıca, 'çakar' diye tabir edilen ışıklı ve sesli uyarı cihazı takılı olduğu 6 aracın sürücüsüne 19 bin 88 TL ceza uyguladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA