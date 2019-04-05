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  4. 05 Nisan 2019 21:50

Aracın önünü kesip 4 kişiyi dövdüler !

Kars'ta muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan bir kavga kent meydanında devam etti.

Aracın önünü kesip 4 kişiyi dövdüler !
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Kars'ın Yalınkaya köyünde muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan kavganın ardından taraflar bu kez de kent meydanında kavga etti. Hafif ticari aracın önüne 2 araçla kesen çok sayıda kişi, bu araçtaki 4 kişiyi sopalarla dövdü. Polis kavgayı güçlükle ayırırken, yaralı 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Faikbey Caddesi'nde meydana geldi. Merkeze bağlı Yalınkaya köyünde muhtarlık seçimleri nedeniyle yaşanan kavga, kent merkezinde yeniden başladı. Seyir halinde olan .. .. .. plakalı aracın önünü minibüs ve kamyonet ile kesen kişiler, durdurdukları araçtaki 4 kişiyi sopalarla dövdüler.

Saldırganlar, aracın camlarını da kırdılar. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavga güçlükle sonlandırılırken, yaralı 4 kişi ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Polis ekipleri, kavgaya karışanları gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Kavganın meydana geldiği yerde bulunan demir çubuklar ve sopalar ile camları kırılarak büyük hasar gören araçta olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

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