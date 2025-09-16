Araçla geçerken, markete bırakılan ekmek ve simitleri çalıp kaçtı

Adana'da bir kadın, marketin kapısına bırakılan ve içerisinde 10 ekmek ile 5 simitin olduğu poşeti çaldı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir zincir markete sabah saatlerinde içerisinde 10 ekmek ve 5 simidin olduğu poşet bırakıldı. Bir süre sonra marketi açmaya gelen çalışanlar, simit ve ekmeklerin olduğu poşeti göremeyince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, otomobille giderken marketin önünde duran bir kadının araçtan inip ekmek ve simit dolu poşeti alıp gittiği görüldü. Market çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Öte yandan, daha öncede benzer hırsızlık olaylarının aynı mahallede yaşandığı ileri sürüldü. İHA