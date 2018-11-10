Arazideki izleri takip eden jandarma 3 kişiyi suçüstü yakaladı

Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı devriye ekipleri, kırsal Kabulbaba mahallesindeki ormanlık alanda gördükleri palet izi üzerine şüphelenerek çevrede çalışma başlattı.

İzi takip eden ekipler, ormanlık alan içerisinde E.T, K.D ve A.K. isimli kişilerin 5 metre çapında, 15 metre derinliğinde 2 adet çukur kazdığını tespit etti. Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kazıda kullanıldığı tespit edilen iş makinesi ve malzemelere ise el konuldu.