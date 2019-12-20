Arkeolg kaçak kazıda suçüstü yakalandı

Dulkadiroğlu ilçesinde jandarma dün akşam Ağabeyli Mahallesi’nin Ortaköy mevkisinde define arayan bir grubun kaçak kazı yaptığı yönünde ihbar aldı.

Kaçak kazı yapan A.G. (43), M.A. (37), M.K.K. (37), S.Ç. (44), M.K. (54), İ.Y. (44), M.G. (53), M.Ç. (65), F.Ç. (58) ve U.A. (28) suçüstü yakalandı.

Ayrıca yeraltı görüntüleme cihazları, dedektör, tablet, dizüstü bilgisayar, iki ruhsatsız av tüfeği, bir ruhsatsız tabanca ve kazmaya el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.K.K.’nin arkeolog olduğu ortaya çıktı.