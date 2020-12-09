SON DAKİKA
YENİ TEDBİRLER ALINACAK MI? BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPIYOR - CANLI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 09 Aralık 2020 18:03

Arnavutköy'de yasa dışı kürtaja baskın!

Arnavutköy'de yasa dışı olarak kürtaj yapıldığı iddia edilen apartmana yapılan baskında 2 kişi gözaltına alındı.

Arnavutköy'de yasa dışı kürtaja baskın!
A+ A-

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Kıymetli Sokak'taki 4 katlı bir binanın çatı katına her gün onlarca Suriye uyruklu kadının giriş çıkış yaptığını fark eden sokak sakinlerinin şikayetleri üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, savcılığın talimatıyla çatı katındaki daireye baskın düzenledi. Polis ekipleri daire içinde çok sayıda sağlık malzemesi, görüntüleme cihazları ve kürtaj esnasında kullanılan tıbbi cihazlar ele geçirdi. Evde bulunan Suriye uyruklu karı koca ise gözaltına alındı. Oturum izni bulunmayan H.A ve M.A.Ş.'nin sınır dışı edileceği öğrenildi.

Öte yandan, her gün onlarca kadının binaya giriş yaptığını söyleyen mahalle sakinleri konu ile ilgili defalarca şikayette bulunduklarını ifade ettiler.

kürtaj , baskın , arnavutköy
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM