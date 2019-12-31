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  4. 31 Aralık 2019 15:06

Asi Nehri'nde korku dolu anlar

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir kadın, Asi Nehri'ne atlayarak intihar girişiminde bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Asi Nehri'nde korku dolu anlar
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Merkez Antakya ilçesi Köprübaşı mevkisine gelen Fatma O., köprüden Asi Nehri'ne atlayıp intihar girişiminde bulundu. Kadının bir yerlere tutunmaya çalışıp suda çırpındığını görenler, polis ve itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, köprüden halatla suya inip Fatma O.'ya ulaştı.

Sudan baygın çıkarılan Fatma O., sağlık ekiplerince ambulansla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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hatay , asi nehri , antakya
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