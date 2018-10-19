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  4. 19 Ekim 2018 11:04

Aşırı hız ölüm getirdi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde aşırı hız sonucu kontrolden çıkan mısır yüklü TIR'ın devrildiği kazada, sürücü hayatını kaybetti.

Aşırı hız ölüm getirdi
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Kaza dün akşam 21.30 sıralarında İznik Karayolu Pekmezli rampasında meydana geldi. Adapazarı istikametine giden Hasan Baltacı (62) yönetimindeki 10 ACK 97 plakalı mısır tanesi yüklü TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada TIR sürücüsü Hasan Baltacı ağır yaralandı. Kazayı görenler 112 ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Baltacı’ya yaptıkları tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.



Sürücünün cesedi yapılan incelemelerin ardından Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bursa İznik Adapazarı Karayolu kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



DHA

mısır , pamukova , sakarya , tır , trafik kazası
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