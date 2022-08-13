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  4. Asker uğurlaması mı, meydan savaşı mı ? 11 yaralı var!

Asker uğurlaması mı, meydan savaşı mı ? 11 yaralı var!

Asker uğurlaması mı, meydan savaşı mı ? 11 yaralı var!

Karaman'da, bir kişi arkadaşının asker eğlencesinde yaşadığı tartışmanın ardından pompalı tüfekle dehşet saçtı. Olayda 11 kişi yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında, Karaman'da Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Askere gidecek olan Y. T. için evlerinin önünde asker eğlencesi düzenlendi. Eğlenenler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. K. K., tartışma sonrası mahalleden ayrıldı. Bir süre sonra beyaz otomobil ile yeniden alana gelen K. K., pompalı tüfekle kalabalığın üzerine ateş açtı. Asker eğlencesinde bulunan 11 kişi, yaralandı. K. K. ise aynı araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların bir kısmı, araçlarla bir kısmı da ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, K. K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayda hafif yaralanan Y. T.'nin ablası Ö.T. ise yaşananları anlatarak, “Kardeşimin asker eğlencesi vardı. Bir anda silah sesleri yükseldi. Çoluk çocuk herkes yaralandı. Eğlenenlere saçmalar geldi. Benim de yüzüme, boynuma, kulağıma saçma isabet etti. 11 kişi şu an tedavi oluyor. Bunu yapanların yanına kalmasını istemiyorum çünkü çoluk çocuk yaralandı. Gitsinler, kendi denkleri ile uğraşsınlar” dedi.

 

Etiketler asker uğurlaması asker eğlence yaralama pompalı tüfek pompalı
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