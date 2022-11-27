Asker uğurlamasında silahlı maganda askere gidecek genci vurdu

Niğde'deki asker uğurlamasında havaya ateş açılması sonucu bir kişi hayatını kaybederken askere gidecek gençlerden biri de yaralandı.

Niğde'nin merkeze bağlı Yıldıztepe beldesindeki asker uğurlamasında havaya ateş açılması sonucu bir kişi hayatını kaybederken askere gidecek gençlerden biri de yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yıldıztepe beldesindeki düğün salonu önünde meydana geldi. İddiaya göre; asker uğurlaması yapıldığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce tabancalarla havaya ateş açıldı. Seken mermiler biri Ö.T.'in (56) göğsüne ve biri de M.T.'nın (20) koluna isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Ö.T.’in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.