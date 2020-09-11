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  4. 11 Eylül 2020 23:00

Askeri lojmanda dehşete düşüren olay! Eşini bıçaklayıp markete gitti

Afyonkarahisar'da bir askeri personel, eşini bıçaklayarak suç aletiyle birlikte markete gitti. Daha sonra polisi arayarak teslim olan şahıs emniyete götürüldü.

Askeri lojmanda dehşete düşüren olay! Eşini bıçaklayıp markete gitti
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Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki askeri lojmanda meydana geldi. İsmi açıklanmayan askeri personel, tartıştığı eşi K.G.A.'yi (24) göğsünden bıçakla yaraladı. Hafif sıyrık yarası alan karısını evde bırakıp lojman dışına çıkan askeri personel, girdiği marketten polisi arayıp durumu anlattı. K.G.A.'nın yakınları askeri lojmana gelerek kadını Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürdü. K.G.A., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Eşini yaralayan askeri personel, lojman girişindeki nizamiye görevlisi askerlerin yanında polis ekiplerine teslim olarak emniyete götürüldü.

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