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Asrın felaketinden 14 ay sonra... Uçuşlar yeniden başladı

Asrın felaketinden 14 ay sonra... Uçuşlar yeniden başladı
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Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar gören ve uçuşlara kapatılan Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeni başladı, 3 seferde 350 yolcu ile iniş yapıldı.

Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ederken 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay Havalimanı'nda ilk seferler gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar gören ve uçuşlara kapatılan Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeni başladı, 3 seferde 350 yolcu ile iniş yapıldı.

Hatay Valiliği, AnadoluJet’in TK7312 sefer sayılı SAW-HTY uçağı, 17.00’de 138 yolcuyla, AnadoluJet’in TK7112 sefer sayılı Esenboga- Hatay 18.19 uçağı 55 yolcuyla, THY’nin de TK2254 sefer sayılı İstanbul-Hatay 19.23 uçağı 157 yolcuyla, Hatay’a sorunsuz şekilde iniş yaptığı açıkladı. Seferlerin başladığı ilk gün, 350 yolcu Hatay'a iniş yapmış oldu. (DHA)

 

DHA

Etiketler hatay hatay havalimanı asrın felaketi uçuş hava yolları
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