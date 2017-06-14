Ataşehir'de gecekondulara baskın

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan kişilere yönelik geçtiğimiz hafta 2 farklı operasyon yaptı.

İki gecekondu da uyuşturucu yetiştirildiğini belirleyen ekipler, evlere baskın düzenledi. Polis ekipleri gecekonduların uyuşturucu serasına çevrildiğini belirledi. Evlerde yapılan aramalarda 113 kök halinde yaklaşık 4 kilo 500 gram ağırlığında hint keneviri, 664 gram esrar, 216 adet ekstacy hap, ruhsatsız tabanca ile 34 mermi ele geçirildi. Operasyon kapsamında A.T., S.E. ve 18 yaşından küçük M.E. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yapılan operasyonda ekiplerin girdiği gecekondunun sera haline getirilip uyuşturucu yetiştirilen bahçesi polis kameraları tarafından görüntülendi.















