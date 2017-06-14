SON DAKİKA
MİT TIR'LARI DAVASINDA ENİS BERBEROĞLU'NA 25 YIL HAPİS
Çocukları esir alan cep telefonları için şok uyarı !
Çocukları esir alan cep telefonları için şok uyarı !
F.Bahçe'de tam 6 ayrılık ! Açıklandı...
F.Bahçe'de tam 6 ayrılık ! Açıklandı...
Göztepe'den şok karar ! Yılmaz Vural...
Göztepe'den şok karar ! Yılmaz Vural...
Depremden bir gün önce denizaltından çekilen görüntü ürküttü
Depremden bir gün önce denizaltından çekilen görüntü ürküttü
Ehliyet alacaklar dikkat ! Yeni dönem başlıyor
Ehliyet alacaklar dikkat ! Yeni dönem başlıyor
Savaştan beter ! 5 ayda 1170 ölü, 104 bin yaralı
Savaştan beter ! 5 ayda 1170 ölü, 104 bin yaralı
Meteoroloji'den 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
Bakan açıkladı ! Booking.com düğümü çözülüyor mu ?
Bakan açıkladı ! Booking.com düğümü çözülüyor mu ?
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 14 Haziran 2017 14:44

Ataşehir'de gecekondulara baskın

İstanbul polisi, zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

Ataşehir'de gecekondulara baskın
A+ A-

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan kişilere yönelik geçtiğimiz hafta 2 farklı operasyon yaptı.

İki gecekondu da uyuşturucu yetiştirildiğini belirleyen ekipler, evlere baskın düzenledi. Polis ekipleri gecekonduların uyuşturucu serasına çevrildiğini belirledi. Evlerde yapılan aramalarda 113 kök halinde yaklaşık 4  kilo 500 gram ağırlığında hint keneviri, 664 gram esrar, 216 adet ekstacy hap, ruhsatsız tabanca ile 34 mermi ele geçirildi.  Operasyon kapsamında A.T., S.E. ve 18 yaşından küçük M.E. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yapılan operasyonda ekiplerin girdiği gecekondunun sera haline getirilip uyuşturucu yetiştirilen bahçesi polis kameraları tarafından görüntülendi.
  






DHA

ataşehir , operasyon , istanbul