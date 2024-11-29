Atölyede patlama: 5 stajyer ölümden döndü

Amasya’nın Göynücek ilçesinde römork imalatı yapan bir işletmede meydana gelen patlama ve yangında 5 stajyer öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, stajyer öğrenciler, ısınmak için kullanılan sobaya parlayıcı madde döktüğü sırada ani bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangında, öğrenciler çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Göynücek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.



Amasya Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Römork imalatı yapan bir işletmede stajyer olarak bulunan 5 lise öğrencisinin yanan sobaya parlayıcı madde dökmeleri sonucu, yaşanan patlama ve yangında söz konusu öğrencilerimiz, hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmışlardır” ifadelerine yer verildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.