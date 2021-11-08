Avcılar'da korkutan yangın
Avcılar'da 2 katlı iplik fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın için çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, yangın saat 18.15 sıralarında Avcılar Firüzköy Mahallesi Mezarlıküstü Caddesi’nde bulunan bir iplik fabrikasında çıktı.
Yangında gökyüzüne yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken, olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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