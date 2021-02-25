Avcılar'da şok eden hırsızlık! Yüzleri görünmesin diye...

Avcılar'da son günlerde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis harekete geçti. Polis, şüphelileri tespit etti. Bir şüpheli dün polis ekiplerince takibe alındı. Polisi fark eden şüpheli üzerinde bulunan çanta ve cep telefonunu atarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonunda şüpheli Z.A.T., Denizköşkler Mahallesi'nde yakalandı.

Şüpheli Z.A.T.'nin Gümüşpala Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerden biri olduğu tespit edildi.



Şüphelinin kaçarken attığı çanta içerisinde yapılan aramalarda ise 4 adet tornavida, 1 adet kapı göbeği kırmak için kullanılan kurbağacık, pantolon ve tişört, 1 adet laptop, 11 adet yüzük, 4 çift küpe, 1 adet altın bileklik, 2 adet altın kolye, 1 adet gümüş kolye 2 adet kolye, 3 adet kadın kol saati ve 1 adet güneş gözlüğü ele geçirildi. Mağdurlara gösterilen eşyaların tamamının bahse konu evden çalındığı tespit edilerek mağdurlara teslim edildi. Şüpheli Z.A.T., bugün "Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerin güvenlik kamerasını fark ettikten sonra yüzleri görünmesin diye geri geri yürüyerek binaya girmeleri kameralara yansıdı.