  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. AVM'de dehşet: Alacak verecek tartışması kanlı bitti

AVM'de dehşet: Alacak verecek tartışması kanlı bitti

Güncelleme:

Ankara'da bulunan dev alışveriş merkezinde iki kişi arasında yaşanan alacak verecek tartışmasında taraflardan birinin akrabası bir kişiyi silahıyla vurarak yaraladı. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir alışveriş merkezinde S.Y., alacak verece meselesi nedeniyle tartıştığı kişinin kuzeni tarafından tarafından tabancayla vuruldu. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, şüpheli 2 kuzen polis tarafından yakalandı. Olayın güvenlik kamera kayıtları da ortaya çıktı.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Çankaya ilçesindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. AVM’de bir kafede oturan N.A. ve S.Y., alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı.

Yaşanan tartışma kavgaya dönüşürken bu sırada arka masada oturan N.A.'nın kuzeni M.Y.A. tabanca ile S.Y.'ye ateş açtıktan sonra iki kuzen olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı S.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan N.A. ve M.Y.A. ise polis ekiplerinin çalışmalarının ardından suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olay kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntüsünde, M.Y.A'nın oturduğu başka bir masadan kalkıp gelerek tabancayla S.Y.'yi vurduğu anlar yer alıyor.

Görüntülerde silahın ateşlenmesiyle kafede büyük bir panik yaşanırken, M.Y.A.' ve kuzeni N.A.'nın olay yerinden hızlıca uzaklaştığı görüldü.

 S.Y.,'yi vuran ve bugün yakalanan M.Y.A ile kuzeni N.A., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. (DHA)

DHA

Etiketler ankara alışveriş merkezi AVM silahlı saldırı alacak verecek meselesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Beyza Huri Aydın MasterChef'e devam edebilecek mi ? Beyza Huri Aydın MasterChef'e devam edebilecek mi ? Myke Tyson tarihi maç öncesi çırılçıplak görüldü, Netflix çöktü Myke Tyson tarihi maç öncesi çırılçıplak görüldü, Netflix çöktü Kuyumcudaki indirimi duyan oraya koştu, kuyruğun ucu bucağı gözükmedi Kuyumcudaki indirimi duyan oraya koştu, kuyruğun ucu bucağı gözükmedi Elektrikte 1,2 milyon haneyi etkileyecek sübvansiyon kararı Resmi Gazete'de Elektrikte 1,2 milyon haneyi etkileyecek sübvansiyon kararı Resmi Gazete'de Melis Sezen'den ''aşk'' sorusuna dikkat çeken yanıt Melis Sezen'den ''aşk'' sorusuna dikkat çeken yanıt Bir psikopat daha: Eşini 20 yerinden bıçakladı Bir psikopat daha: Eşini 20 yerinden bıçakladı Marmara Denizi'nde feribot seferleri iptal edildi Marmara Denizi'nde feribot seferleri iptal edildi Jake Paul, Mike Tyson arasındaki tarihi maç 8 round sürdü Jake Paul, Mike Tyson arasındaki tarihi maç 8 round sürdü Atkıları, bereleri hazırlayın... Hava buz kesecek! Önce yağmur ardından kar geliyor! Atkıları, bereleri hazırlayın... Hava buz kesecek! Önce yağmur ardından kar geliyor!