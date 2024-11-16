AVM'de dehşet: Alacak verecek tartışması kanlı bitti

Ankara'da bulunan dev alışveriş merkezinde iki kişi arasında yaşanan alacak verecek tartışmasında taraflardan birinin akrabası bir kişiyi silahıyla vurarak yaraladı. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir alışveriş merkezinde S.Y., alacak verece meselesi nedeniyle tartıştığı kişinin kuzeni tarafından tarafından tabancayla vuruldu. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, şüpheli 2 kuzen polis tarafından yakalandı. Olayın güvenlik kamera kayıtları da ortaya çıktı.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Çankaya ilçesindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. AVM’de bir kafede oturan N.A. ve S.Y., alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı.

Yaşanan tartışma kavgaya dönüşürken bu sırada arka masada oturan N.A.'nın kuzeni M.Y.A. tabanca ile S.Y.'ye ateş açtıktan sonra iki kuzen olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı S.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan N.A. ve M.Y.A. ise polis ekiplerinin çalışmalarının ardından suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olay kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntüsünde, M.Y.A'nın oturduğu başka bir masadan kalkıp gelerek tabancayla S.Y.'yi vurduğu anlar yer alıyor.

Görüntülerde silahın ateşlenmesiyle kafede büyük bir panik yaşanırken, M.Y.A.' ve kuzeni N.A.'nın olay yerinden hızlıca uzaklaştığı görüldü.

S.Y.,'yi vuran ve bugün yakalanan M.Y.A ile kuzeni N.A., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. (DHA)

DHA