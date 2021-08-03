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  4. Aydın'da iki ilçede orman yangını çıktı

Aydın'da iki ilçede orman yangını çıktı

Aydın'da iki ilçede orman yangını çıktı

Aydın'ın Bozdoğan ve Karacasu ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler ekipler tarafından sürdürülüyor.

Alınan bilgiye göre, Bozdoğan ilçesinin Başalan Mahallesi'ndeki ormanlık alandan yükselen dumanı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve Orman İşletme Şefliğine bildirdi.

YANGINLARA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Yangın, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve Bozdoğan Belediyesine ait iş makineleriyle söndürülmeye çalışılıyor.

Karacasu ilçesindeki Alemler Mahallesi Karıncalı Dağı eteklerindeki ormanlık alanda çıkan yangına da orman işletme ve itfaiye ekipleri ile vatandaşlar müdahale ediyor.

Etiketler aydın ekipler yangın
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