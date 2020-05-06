Ayşe Karaman davasında tahliyeye itiraz edildi

Savcı, tahliye kararına “Atılı suçun vasıf ve mahiyeti, CMK 100/3’deki katolog suçlardan olması, yasada öngörülen ceza miktarı, kaçma ve delilleri karartma ihtimalinin bulunması, sanığın atılı suçu işlediğine dair kuvvetli ve somut suç delillerinin bulunması” gerekçeleriyle itiraz etti. Savcının tahliye kararına itiraz ettiğini sosyal medya hesabından duyuran Karaman ailesinin avukatı Tevfik Tolga Beyendi, ayrıca tahliye kararına detaylı itiraz dilekçesi hazırladıklarını söyledi.