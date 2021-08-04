Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan korkunç ifade

Kayseri'de sağlık memuru olan babasını bıçaklayarak öldüren 15 yaşındaki C.C.'nin ifadesi ortaya çıktı. Pişman olmadığını söyleyen kızın, ''Sürekli telefonuma bakarak, bana baskı kuruyordu. Bu nedenle babamı öldürmeyi geçen yıl kafama koymuştum ama icraata geçirememiştim. Kendisini sevmediğim için bıçaklayarak öldürdüm'' dediği öğrenildi.

Önceki gün saat 04.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi'nde meydana gelen olayda Sağlık memuru Cuma Ali C. ile hemşire eşi Emel C. henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

UYUDUĞU SIRADA BIÇAKLADI

Çift tartıştıktan sonra ayrı odalarda uyudu. Çiftin kızları C.C., gece yarısından sonra kalkıp, mutfaktan bıçağı alıp, babasının kaldığı odaya girdi. C.C., uyuyan babasını bıçaklamaya başladı. Uyanan Cuma Ali C. ile kızı C.C. arasında arbede yaşandı. Vücuduna 9 bıçak darbesi alan C. kanlar içinde yere yığıldı.

KOMŞULARI ÇIĞLIK SESLERİNİ DUYDU

Çığlık seslerini duyan komşularının ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Cuma Ali C.'nin öldüğünü belirlerken, C. C. ise polis tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Anne Emel C. da ifadesi için emniyete götürüldü.

TUTUKLANDI

C. C., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cuma Ali C.'nin cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Pınarbaşı ilçesi Şabanlı Mahallesi'nde toprağa verildi.

"GEÇEN YIL KAFAMA KOYMUŞTUM, PİŞMAN DEĞİLİM"

C. C.'nin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. C.C. ifadesinde, "Sürekli telefonuma bakarak, bana baskı kuruyordu. Bu nedenle babamı öldürmeyi geçen yıl kafama koymuştum ama icraata geçiremedim. Kendisini sevmediğim için bıçaklayarak öldürdüm. Olay sonrası babamın kanı kıyafetlerime bulaştı. Odama geçerek, üzerimi değiştirdim. Bu sırada polisler geldi. Babamı öldürdüğüm için pişman değilim" dediği belirtildi.

DHA