Bakan Soylu açıkladı! 27 yıllık terörist teslim oldu

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, "Hakkari'deyiz. Öyle güzel şeyler oluyor ki, 27 yıllık terör örgütü mensubu Şanlıurfa'da, dağdan inip teslim oldu. Allah'ım bu millete o günü göster." paylaşımında bulundu.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol