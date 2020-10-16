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  4. 16 Ekim 2020 22:26

Bakan Soylu açıkladı! 27 yıllık terörist teslim oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 27 yıllık terör örgütü mensubunun teslim olduğunu açıkladı.

Bakan Soylu açıkladı! 27 yıllık terörist teslim oldu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, "Hakkari'deyiz. Öyle güzel şeyler oluyor ki, 27 yıllık terör örgütü mensubu Şanlıurfa'da, dağdan inip teslim oldu. Allah'ım bu millete o günü göster." paylaşımında bulundu.

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