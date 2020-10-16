Bakan Soylu açıkladı! 27 yıllık terörist teslim oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, "Hakkari'deyiz. Öyle güzel şeyler oluyor ki, 27 yıllık terör örgütü mensubu Şanlıurfa'da, dağdan inip teslim oldu. Allah'ım bu millete o günü göster." paylaşımında bulundu.