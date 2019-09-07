Balıkesir'de ''cehennem çukuru'' böyle görüntülendi

Balıkesir'in İvrindi İlçesi'nde bir madencilik iirketi, 6 bin 600 hektarlık alanda altın arıyor. Maden işletmesi, başta Madra Dağı olmak üzere tüm çevreyi tehdit ediyor. Halk ise isyanda. Alan Türkiye'nin en büyük altın madeni sahası. O kadar büyük ki, söz konusu maden sahası üç ilin; Balıkesir, Manisa ve İzmir'in sınırlarına yayılıyor.

Sözcü gazetesinden Gökmen Ulu'nun haberine göre Balıkesir'in İvrindi, Edremit, Burhaniye İlçeleri, İzmir'in Bergama İlçesi ile çok sayıda köyü doğrudan etkiliyor. Şirketin madencilik faaliyetleri başta Madra Dağı olmak üzere, ormanları, yaylaları, meraları tehdit ediyor. İşletmenin büyük kısmı ormanlık alanı kapsıyor. Görüntüler, onbinlerce ağacın kesildiğini gözler önüne sererken, tam olarak kaç adet ağacın yok edildiği ise henüz bilinmiyor.

10 YILLIK RUHSAT ALDI

İlgili şirket ilk ÇED başvurusunu 2015 yılında yaptı. Yasal süreç ise 2017'de tamamlandı. Şirket, 75.3 milyon ton altın cevheri çıkaracağını beyan etti. Maden işletmesi geçtiğimiz Temmuz ayının başında faaliyete başladı. İlk etapta 10 yıllık işletme ruhsatı alan maden şirketi dört adet ocak açacak.

DERİNLİK 250 METRE

Çevrecilerin “Cehennem Çukuru” dediği açık ocakların uzunluğu 800 metreyi, derinliği 250 metreyi bulacak. Maden şirketi, işlemleri için büyük miktarda suya gereksinim duyuyor. Toplam 6 tane su kuyusu açacağını bildiren işletme, saniyede 58 litre su kullanıyor. Bir diğer ifadeyle, 24 saat çalışan işletme günde 5 milyon litre su tüketiyor. Su temini yöredeki kaynaklardan temin ediliyor. Çevreciler ve köylüler, madencilerin su kaynaklarını kurutacağını öne sürüyor.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLADI



Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ise madenin 6 sene önce kurulduğunu iddia etti. Madene karşı çıkmak için artık çok geç olduğunu savunan Deveciler, yöre halkını geç kalmakla suçladı. Deveciler, “Bunlar tesisi kurmuş, 500 – 600 milyon lira yatırım yapmış. Bin 500 kişi çalışıyor. Yani buna yapılacak ne olabilir. Ben 31 Mart 2019'da Burhaniye Belediye Başkanlığı'na seçildim. Maden sahasını hiç görmedim, hiç gitmedim. Şu anda yapılacak bir şey varsa biz Burhaniye Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu işin iyileştirilmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Buradaki sivil toplum örgütlerinin çalışmaları var, biz de onlara maddi manevi yardımcı oluruz” dedi.