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Balkonda oturan yaşlı kadın beton mikseri çarptı

Balkonda oturan yaşlı kadın beton mikseri çarptı

Kırşehir’de evinin balkonunda oturan yaşlı kadın, beton mikserinin balkona çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba köyünde, A.Ç’nin kullandığı beton mikseri yol kenarındaki tek katlı evin balkonuna çarptı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, kaza sırasında balkonda oturan M.A.’nın (79) hayatını kaybettiği belirlendi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan mikser sürücüsü A.Ç. ise Kaman Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen kadının cenazesi, jandarma ekipleri ve savcılığın incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler kırşehir betin mikser
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