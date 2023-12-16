  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bankada büyük soygun! Banka çalışanı 50 milyon lirayı zimmetine geçirdi

Bankada büyük soygun! Banka çalışanı 50 milyon lirayı zimmetine geçirdi

Bankada büyük soygun! Banka çalışanı 50 milyon lirayı zimmetine geçirdi
Güncelleme:

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde özel bir banka şubesinin çalışanı, 50 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Bankanın ismi açıklanmayan bir müşterisi, hesabında para olmadığını görünce müşteri hizmetlerini arayarak nedenini sordu. Şikayeti değerlendiren banka, müşterinin haklı olduğunu, hesaptaki paranın kendisinin bilgisi olmadan başka hesaba aktarıldığını tespit etti. Bunun üzerine banka bir müfettiş görevlendirerek Elbistan’a gönderdi.

HAREKETSİZ HESAPLARDAN PARA ÇEKİLMİŞ

Müfettiş yaptığı incelemede, şikayetçi müşteri dışında başka müşterilerin hesaplarındaki paraların da çekildiğini belirledi. Araştırmasını derinleştiren müfettiş, banka çalışanı Cengiz B.’in uzun zamandır hareketsiz olan 20 civarındaki hesaptan yaklaşık 50 milyon lirayı zimmetine geçirdiğini tespit etti. Bunun üzerine, Cengiz B. hakkında Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Başlatılan soruşturma kapsamında Cengiz B., perşembe günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette susma hakkını kullanan B., dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda suçunu itiraf ettiği belirtilen Cengiz B., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

MÜFETTİŞ GELİNCE TAŞINMAZLARI DEVRETTİ

İddiaya göre, Cengiz B., ticaret yapmaya başladı ve işlerinin kötü gitmesi üzerine uzun zamandır hareketsiz olan bir hesaptan para çekti ancak bu paranın da işlerini düzeltmeye yetmedi. Ardından B., diğer hesaplardan da para çekti. Müfettiş gelince her şeyin ortaya çıkacağını anlayan Cengiz B.’in üzerindeki ev, otomobil gibi taşınmazları başkalarına devrettiği öne sürüldü.

Etiketler para banka zimmet eleman
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü modeller Antalya'da podyuma çıktı Ünlü modeller Antalya'da podyuma çıktı Erdoğan'ın üstünü çizdiği 6 belediye başkanı belli oldu Erdoğan'ın üstünü çizdiği 6 belediye başkanı belli oldu İstanbul'un burnunun dibinde korkutan manzara: Buralar bir zamanlar sular altındaydı İstanbul'un burnunun dibinde korkutan manzara: Buralar bir zamanlar sular altındaydı 18 Aralık haftası burç yorumları 18 Aralık haftası burç yorumları TCMB Başkanı Erkan'ın ''İstanbul'da ev bulamadık'' dedi yorumlar çığ oldu TCMB Başkanı Erkan'ın ''İstanbul'da ev bulamadık'' dedi yorumlar çığ oldu Pes! Vallahi pes, billahi pes! Taksici değil sarı maganda! Pes! Vallahi pes, billahi pes! Taksici değil sarı maganda! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin yılbaşı indirimleri açıklandı Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin yılbaşı indirimleri açıklandı İYİ Parti'de şimdi de ''kaset'' krizi: 3 suç duyurusu birden! İYİ Parti'de şimdi de ''kaset'' krizi: 3 suç duyurusu birden! Otobüs şoförü kadın yolcuyu tartaklayarak araçtan attı Otobüs şoförü kadın yolcuyu tartaklayarak araçtan attı Pornhub'ın 2023 ülke bazlı en çok izlenen ''türleri'' açıkladı Pornhub'ın 2023 ülke bazlı en çok izlenen ''türleri'' açıkladı