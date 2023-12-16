Bankada büyük soygun! Banka çalışanı 50 milyon lirayı zimmetine geçirdi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde özel bir banka şubesinin çalışanı, 50 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Bankanın ismi açıklanmayan bir müşterisi, hesabında para olmadığını görünce müşteri hizmetlerini arayarak nedenini sordu. Şikayeti değerlendiren banka, müşterinin haklı olduğunu, hesaptaki paranın kendisinin bilgisi olmadan başka hesaba aktarıldığını tespit etti. Bunun üzerine banka bir müfettiş görevlendirerek Elbistan’a gönderdi.

HAREKETSİZ HESAPLARDAN PARA ÇEKİLMİŞ

Müfettiş yaptığı incelemede, şikayetçi müşteri dışında başka müşterilerin hesaplarındaki paraların da çekildiğini belirledi. Araştırmasını derinleştiren müfettiş, banka çalışanı Cengiz B.’in uzun zamandır hareketsiz olan 20 civarındaki hesaptan yaklaşık 50 milyon lirayı zimmetine geçirdiğini tespit etti. Bunun üzerine, Cengiz B. hakkında Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Başlatılan soruşturma kapsamında Cengiz B., perşembe günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette susma hakkını kullanan B., dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda suçunu itiraf ettiği belirtilen Cengiz B., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

MÜFETTİŞ GELİNCE TAŞINMAZLARI DEVRETTİ

İddiaya göre, Cengiz B., ticaret yapmaya başladı ve işlerinin kötü gitmesi üzerine uzun zamandır hareketsiz olan bir hesaptan para çekti ancak bu paranın da işlerini düzeltmeye yetmedi. Ardından B., diğer hesaplardan da para çekti. Müfettiş gelince her şeyin ortaya çıkacağını anlayan Cengiz B.’in üzerindeki ev, otomobil gibi taşınmazları başkalarına devrettiği öne sürüldü.