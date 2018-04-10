SON DAKİKA
MİT'TEN SINIR ÖTESİNDE FETÖ AVI ! 3 KİŞİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
BAHÇELİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: ''YA SEVE SEVE YA DA...''
Piyasalar yangın yeri ! Euro rekor tazeledi
Piyasalar yangın yeri ! Euro rekor tazeledi
Yeni gözaltı dalgası: Büyük operasyon, 79 gözaltı kararı var !
Yeni gözaltı dalgası: Büyük operasyon, 79 gözaltı kararı var !
Sevdiği dizi uğruna tazminatsız işinden oldu
Sevdiği dizi uğruna tazminatsız işinden oldu
Meteoroloji uyardı: Bu 3 tarihe dikkat !
Meteoroloji uyardı: Bu 3 tarihe dikkat !
5 TL'yi aşan euroda yangın söner mi ? İşte son tahmin
5 TL'yi aşan euroda yangın söner mi ? İşte son tahmin
Marmaray'da izdiham ! İstanbullu bu sabah işe gidemedi
Marmaray'da izdiham ! İstanbullu bu sabah işe gidemedi
Fabrikada kimyasal sızındı; 38 işçi hastanelik oldu !
Fabrikada kimyasal sızındı; 38 işçi hastanelik oldu !
Ekranda yaprak dökümü ! 6 dizi birden final yapıyor
Ekranda yaprak dökümü ! 6 dizi birden final yapıyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 10 Nisan 2018 11:11

Bankamatik dolandırıcılarına suç üstü

Ankara'da bankamatikten çekilmiş gibi gösterdikleri sahte paraları bozdurma bahanesiyle sırada bekleyenlere vererek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen iki kişi, polislerce gözaltına alındı

Bankamatik dolandırıcılarına suç üstü
A+ A-

Ankara'da bankamatikten çekilmiş gibi gösterdikleri sahte paraları, bozdurmak bahanesiyle sırada bekleyen vatandaşlara vererek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen iki zanlı, polis tarafından suçüstü yakalandı.

ATM ÖNÜNDEKİ VATANDAŞLARI DOLANDIRDILAR!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şikayet üzerine, bankamatiklerden çekilmiş gibi gösterdikleri sahte paraları bozdurmak bahanesiyle bankamatik
önünde bekleyen vatandaşlara vererek dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle E.A. (53) ve Y.A’yı (43) takibe aldı.

Mamak ilçesinde bir bankamatikte aynı şekilde dolandırıcılık yaptıkları sırada iki şüpheliyi suçüstü yakalamaya çalışan polis ekiplerini fark eden iki kişi, kiralık bir araçla kaçtı. Dolandırıcılık zanlıları, polisin ısrarlı takibi sonucu bir süre sonra yakalandı.

50'DEN FAZLA KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR

Otomobilde bulundurdukları çok miktarda sahte paraya ve sahte kimliklerle el konulan zanlıların, 50’den fazla kişiyi dolandırdıkları tespit edildi. Cezaevi firarisi olan ve birçok suçtan arandığı belirlenen E.A. ve Y.A, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

bankamatik , bozuk para , dolandırıcılık , sahte para , atm
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM