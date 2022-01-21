Banyo sırası kavgası: Boğazından bıçaklandı

Antalya'da pansiyonda banyo sırası yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi boğazından bıçaklandı.

Antalya'da pansiyonda banyo sırası yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada Ramazan Ö. (36), Süreyya P.’ı (52) boğazından bıçakladı.



Olay, saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı 459 sokak üzerinde bulunan bir pansiyonda meydana geldi. Pansiyonda kalan Ramazan Ö. ve Süreyya P. arasında banyo bekleme sırası yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan Ö., bıçakla Süreyya P.’ı boğazından yaraladı. P., pansiyonun dış kapısına kadar giderek yardım istedi. Durumu görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Kısa sürede bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen motorize yunus timleri, pansiyon kapısının önünde boğazını tutan P.’a tampon yaptı.



YUNUS POLİSİ 20 DAKİKA TAMPON UYGULADI

Yunus timleri yaklaşık 20 dakika boyunca Süreyya P.’ın boğazına tampon uygularken, bir vatandaş ise pansiyon içerisinden aldığı havluyu P.’ın üzerine örttü. Olay bölgesine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından P.’ı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Pansiyon içerisinde gözaltına alınan Ramazan Ö. ise ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.