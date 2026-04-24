  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Banyoda yılan kamerayla röntgenci rezaleti: Komşularını gizlice kayda aldı!

Güncelleme:

Zonguldak'ta anne ve üç kızının yaşadığı dairenin banyosuna yılan kamera yerleştirerek gizli kayıt yaptığı iddia edilen ev sahibinin oğlu S.D., tutuklandı.

Olay, Rüzgârlımeşe Mahallesi'nde yaşandı. Anne ve üç kızı bir süre önce apartman dairesine yerleşti. Ev sahibinin oğlu olduğu öğrenilen 42 yaşındaki S.D.'nin, komşu aileyi teknolojik cihazlar yardımıyla gizlice kayda aldığı ortaya çıktı.

Zanlının, ince yapısı sebebiyle yılan kamera adıyla bilinen kayıt aletini banyodaki fayansların arasından delik açarak gizlediği tespit edildi. Kurulan sistemin daireye tam olarak hangi tarihte sokulduğu netlik kazanmazken, geçmiş dönemdeki tadilat çalışmaları sırasında monte edilmiş olabileceği değerlendirildi. Düzeneği tesadüfen bulan anne aile üyeleri, vakit kaybetmeden polis ekiplerine giderek şikayetçi oldu.

Evdeki aramada dijital materyaller ele geçirildi

İhbarı değerlendiren Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri S.D.'yi yakalayarak ikametgahında detaylı inceleme başlattı. Gerçekleştirilen arama faaliyetleri sonucunda, banyoya kurulan izleme mekanizmasının ana parçaları bulundu. Ayrıca cihazın hafızasında, şikayette bulunan anne ile kız çocuklarının habersizce çekilmiş çeşitli video kayıtları ve fotoğrafları tespit edildi. Ele geçirilen kayıt cihazı incelemeye alındı.

Kolluk kuvvetlerindeki ifade süreci tamamlanan S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısında sorgusu yapılan zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Miss Turkey ve Best Model'in güzel isminin son hali ve yeni mesleği olay oldu
Miss Turkey ve Best Model'in güzel isminin son hali ve yeni mesleği olay oldu
Şüphe üzerine durdurulan araçtan bir servet çıktı! Yarım milyarlık altın yola saçıldı!
Şüphe üzerine durdurulan araçtan bir servet çıktı! Yarım milyarlık altın yola saçıldı!
İbrahim Selim'in 16 yaş küçük sevgilisi ve Ayşe Şeyma Keten'in bekarlığa veda partisi olay oldu
İbrahim Selim'in 16 yaş küçük sevgilisi ve Ayşe Şeyma Keten'in bekarlığa veda partisi olay oldu
Taşacak Bu Deniz'in güzel oyuncusuna çirkin taciz! Soluğu savcılıkta aldı!
Taşacak Bu Deniz'in güzel oyuncusuna çirkin taciz! Soluğu savcılıkta aldı!
Usta oyuncunun cenazesinde skandal! Damadı ile ünlü oyuncu birbirine girdi
Usta oyuncunun cenazesinde skandal! Damadı ile ünlü oyuncu birbirine girdi
Çarkıfelek'in güzel hostesi Miss Grand All Stars'da Türkiye'yi temsil edecek!
Çarkıfelek'in güzel hostesi Miss Grand All Stars'da Türkiye'yi temsil edecek!
Seçim anketi değil, seçimin sonucunu belirleyecek anket açıklandı!
Seçim anketi değil, seçimin sonucunu belirleyecek anket açıklandı!
Hasarlı bina yıkımında akılalmaz skandal! Komşu apartman çırılçıplak kaldı!
Hasarlı bina yıkımında akılalmaz skandal! Komşu apartman çırılçıplak kaldı!
Etiketler Zonguldak yılan kamera gizli kayıt
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hasarlı bina yıkımında akılalmaz skandal! Komşu apartman çırılçıplak kaldı! Hasarlı bina yıkımında akılalmaz skandal! Komşu apartman çırılçıplak kaldı! Yargıtay'dan tüm çalışanları kara kara düşündürecek emsal karar! Yargıtay'dan tüm çalışanları kara kara düşündürecek emsal karar! Şüphe üzerine durdurulan araçtan bir servet çıktı! Yarım milyarlık altın yola saçıldı! Şüphe üzerine durdurulan araçtan bir servet çıktı! Yarım milyarlık altın yola saçıldı! Dev şirketin finans müdüründen 211 milyon TL'lik vurgun! Dev şirketin finans müdüründen 211 milyon TL'lik vurgun! Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Final eşleşmeleri ve maç tarihleri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Final eşleşmeleri ve maç tarihleri belli oldu Süper Lig'in eski yıldızından acı haber: 40 yaşında hayatını kaybetti Süper Lig'in eski yıldızından acı haber: 40 yaşında hayatını kaybetti Usta oyuncunun cenazesinde skandal! Damadı ile ünlü oyuncu birbirine girdi Usta oyuncunun cenazesinde skandal! Damadı ile ünlü oyuncu birbirine girdi Taşacak Bu Deniz'in güzel oyuncusuna çirkin taciz! Soluğu savcılıkta aldı! Taşacak Bu Deniz'in güzel oyuncusuna çirkin taciz! Soluğu savcılıkta aldı! MHP'de fesih dalgaları durmuyor! İki il teşkilatları daha feshedildi! MHP'de fesih dalgaları durmuyor! İki il teşkilatları daha feshedildi! Doğalgazda kademeli zamlı fatura dönemi başlıyor; faturanız 2'ye katlanabilir! İşte il il limitler! Doğalgazda kademeli zamlı fatura dönemi başlıyor; faturanız 2'ye katlanabilir! İşte il il limitler!
Akaryakıt fiyatlarından kötü haber: İndirim sevinci 24 saat sürdü, yeniden zam geliyor! Akaryakıt fiyatlarından kötü haber: İndirim sevinci 24 saat sürdü, yeniden zam geliyor! İbrahim Selim'in 16 yaş küçük sevgilisi ve Ayşe Şeyma Keten'in bekarlığa veda partisi olay oldu İbrahim Selim'in 16 yaş küçük sevgilisi ve Ayşe Şeyma Keten'in bekarlığa veda partisi olay oldu Bir belediyeye daha şafak baskını: AK Partili eski başkan gözaltında! Bir belediyeye daha şafak baskını: AK Partili eski başkan gözaltında! Aleyna Kalaycıoğlu, sevgilisi ve İzzet Yıldızhan için istenen ceza belli oldu Aleyna Kalaycıoğlu, sevgilisi ve İzzet Yıldızhan için istenen ceza belli oldu Derbi öncesi Fenerbahçe'den TFF'ye Osimhen başvurusu! Derbi öncesi Fenerbahçe'den TFF'ye Osimhen başvurusu! Çarkıfelek'in güzel hostesi Miss Grand All Stars'da Türkiye'yi temsil edecek! Çarkıfelek'in güzel hostesi Miss Grand All Stars'da Türkiye'yi temsil edecek! Miss Turkey ve Best Model'in güzel isminin son hali ve yeni mesleği olay oldu Miss Turkey ve Best Model'in güzel isminin son hali ve yeni mesleği olay oldu MasterChef'in Mehmet Şef'inin Oğlu Emre Yalçınkaya siyasete girdi! MasterChef'in Mehmet Şef'inin Oğlu Emre Yalçınkaya siyasete girdi! Seçim anketi değil, seçimin sonucunu belirleyecek anket açıklandı! Seçim anketi değil, seçimin sonucunu belirleyecek anket açıklandı! Altın ve gümüşün bir bileni slam Memiş'ten soygun uyarısı: ''100 bin TL'si olanın 820 TL'si kaldı!'' Altın ve gümüşün bir bileni slam Memiş'ten soygun uyarısı: ''100 bin TL'si olanın 820 TL'si kaldı!''