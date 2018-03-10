Baraj gölünde tekne battı !

Edinilen bilgiye göre, bugün bir tekne ile baraj gölüne açılan Ekrem Aydın (39) ve Muhammet Ay (50) isimli şahıslar, baraj kıyısındaki araziden topladıkları kuru odunları tekneye yükledikten sonra evlerine dönüşe geçtiler. Ancak tekne aşırı yük nedeniyle bir süre sonra batarken, batan tekneden Ekrem Aydın (39) yaralı olarak kurtulurken, Muhammet Ay ise baraj sularında tekneyle birlikte kayboldu. Kayıp şahsı arama çalışmalarına AFAD, Hopa Deniz Polisi, Kıyı Arama ve Kurtarma ile jandarma ekipleri çalışma başlatırken, şahısların yakınları ve arkadaşları baraj gölü kıyısına gelerek çalışmaları takip etti.