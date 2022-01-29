Barış buluşması kanlı bitti: 2 ölü

Ağrı'da barışmak için buluşan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Aralarında husumet bulunan ve barışmak için ilçe merkezinde bir araya gelen 2 grup tartışmaya başladı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda tarafları ayırmaya çalışan İ.Ö. ile 3 kişi yaralandı. Yaralılardan R.B. olay yerinde, İ.Ö. ise kaldırıldığı Patnos Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan 2 kişinin aynı hastanedeki tedavileri devam ediyor. Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polisin çalışmaları sürüyor. AA