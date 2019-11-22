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  4. 22 Kasım 2019 11:34

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili paylaşım yapan 46 kişiye gözaltı

Adana'da Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kin, nefret ve kışkırtıcı paylaşım yaptıkları öne sürülen 46 kişi gözaltına alndı.

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili paylaşım yapan 46 kişiye gözaltı
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Adana'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de sürdürdüğü Barış Pınarı Harekâtı sırasında, sosyal medyadan halkı kin ve nefrete sürükleyen paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 46 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, sosyal medya hesaplarından Barış Pınarı Harekatı'na yönelik halkı kin ve nefrete sürükleyen paylaşım yapan 46 kişiyi tespit etti.  Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. 46 şüpheli, gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme', 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından adliyeye sevk edildi.
 

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