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Başından vurulan savcıdan kahreden haber

Yozgat’ta doğum günü kutlaması esnasında başından vurulan Sorgun Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sorgun ilçesi Cumhuriyet Savcısı 28 yaşındaki Özlem Salkım, 24 Mart tarihinde doğum günü kutlaması esnasında silahla başından vurularak ağır yaralanmıştı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Sorgun ilçe hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Savcı Salkım, Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. 3 gündür yoğun bakım servisinde hayat mücadelesini sürdüren Salkım’ın akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Savcı Salkım’ın cenazesinin Yozgat Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay sonrası Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı basın açıklamasında olayın kazara yaşandığını ileri sürmüştü.

Cumhuriyet savcısı evinde başından vuruldu!Cumhuriyet savcısı evinde başından vuruldu!3. Sayfa

 

Etiketler savcı özlem salkım ölüm
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