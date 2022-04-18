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Batman'da katliam gibi kaza: Biri bebek 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Batman'da katliam gibi kaza: Biri bebek 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan midibüsün kaza yapması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, içinde yolcuların olduğu İbrahim Erkul yönetimindeki midibüs, Gercüş ilçesinden Midyat’a giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

 Takla atarak yol kenarına savrulan midibüsü gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

 KAZA YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

 Kazada biri bebek 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

 Yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (AA-İHA)

Etiketler midibüs kaza trafik
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