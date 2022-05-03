Bayram dönüşü korkunç kaza: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Antalya'da bayram ziyaretine giden ailenin bulunduğu kamyonet, uçuruma yuvarlanırken araçtan savrulan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki akrabalarına bayram ziyaretine giden Mehmet A.'ın (47) kullandığı kamyonet, Gazipaşa'ya 25 kilometre uzaklıktaki Kızıl Güney Mahallesi'nde sabah saatlerinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
İhbarla kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yuvarlanmaması için halatla bağlanan kamyonetten savrulan Erva Ç.'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada sürücü Mehmet A. ve eşi Hanife A. (49), kızı Ayşe A. (17), kardeşi Yasemin Ç. (38), yeğeni Zeynep A. (5) yaralandı.
Ekiplerin sedyeyle kayalıklardan yola çıkardığı yaralılar, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralılardan Zeynep A., daha sonra Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Erva Ç.'ın cansız bedeni ise morga götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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