Belediye başkanı isyan etti: Dere yatakları taşabilir ama DSİ'nin ne iş makinesi ne personeli var

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, adada süren yoğun yağışa dikkat çekerek DSİ'yi eleştirdi.

Meteoroloji'nin "Gökçeada çevrelerinde yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor" açıklamasının ardından Gökçeada bugün yoğun yağışın altında kaldı. Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Devlet Su İşleri Müdürlüğü (DSİ), Çanakkale Valisi ve tüm yetkililere seslenerek dere yataklarının taşma ihtimaline dikkat çekerek, adada DSİ'ye ait ne bir iş makinesinin ne de bir personelin bulunduğunu hatırlattı.

Sosyal medya hesabında çağrıda bulunan Çetin, “Bugün Gökçeada'da beklenen yoğun yağış sonucunda olabilecek su taşkınlarına karşı vatandaşın tedbir almasına karşı anonslar yapılmakta. Dolayısıyla ülkemizde yaşanan bu tür afetlere karşı anons yapmakla tedbir almak çok mümkün değil” dedi.

Yetkilere tekrar seslendiğini söyleyen Çetin, DSİ'nin Gökçeada ile ilgili yapacağı iş ve işlemler konusunda buradaki personel ve iş makinesi ihtiyacının bir an evvel giderilmesi gerektiğini yineledi.

"DSİ'NİN NE PERSONELİ NE İŞ MAKİNESİ VAR"

Çetin açıklamaları şöyle:

"İlçe merkezimizde ve bütün ilçemizde bulunan dere yataklarıyla birlikte aynı zamanda bir sulama göleti Devlet Su İşleri yüküm ve tasarrufundadır. Bütün dere yataklarıyla birlikte bu sulama baraj göleti DSİ yüküm ve tasarrufunda olmasına rağmen DSİ'ye ait binada uzun yıllardır ne bir iş makinesi ne de personel bulunmaktadır.

Dolayısıyla ülkemizde yaşanan bu tür afetlere karşı anons yapmakla tedbir almak çok mümkün değil. Bütün yetkililere buradan tekraren sesleniyorum DSİ'nin Gökçeada ile ilgili yapacağı iş ve işlemler konusunda buradaki personel ve iş makinesi ihtiyacının bir an evvel giderilmesi gerekmektedir. "