  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 01 Şubat 2021 11:03

Belediye binasına silahlı saldırı

Buca Belediyesi'ne ait park ve bahçeler müdürlüğü binasına silahla ateş edildi. Güvenlik görevlisiyle konuştuktan sonra binaya 3 el silahla ateş etti.

Belediye binasına silahlı saldırı
A+ A-

Buca Belediyesi'ne ait park ve bahçeler müdürlüğü binasına silahla ateş edildi.

Uğur Mumcu Caddesi'nde bulunan Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne gelen bir kişi, güvenlik görevlisiyle konuştuktan sonra binaya 3 el silahla ateş etti.

Kurşunlar, duvara ve içerdeki koltuğa isabet etti, olayda yaralanan olmadı.

Güvenlik görevlisinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, taksiyle kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan şüphelinin kurumun eski çalışanı Ö.A. olduğu belirtildi.

silahlı saldırı , saldırı , belediye , buca , buca belediyesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM