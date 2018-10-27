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  4. 27 Ekim 2018 08:48

Belediye kamyonunda gündüz vakti mastürbasyon rezaleti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, Şahinbey Belediyesi'nin çöp toplama kamyonunda sürücü olarak çalışan kişinin, sokaktaki kadınları izleyerek çöp kamyonunda mastürbasyon yapması vatandaşlarca görüntülendi.

Belediye kamyonunda gündüz vakti mastürbasyon rezaleti
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Gaziantep Söz gazetesinin haberine göre Gaziantep'i ayağa kaldıran ve büyük tepkilere yol açan çirkin olay, iddialara göre;  Güneş Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çöp toplama kamyonunda sürücü olarak görev yapan kişi, sokaktaki kadınlara bakarak, kamyonun sürücü mahallinde mastürbasyon yaptı. Bu sırada olayı fark eden bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla, sürücünün mastürbasyon yapmasını kayda aldı.

Çirkin olayın görüntüleri kısa sürede yayıldı ve tepkiler büyüdü. Şahinbey Belediyesi'ne yakın kaynaklar, sürücünün iş akdinin feshedildiğini belirtirken hakkında da Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

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