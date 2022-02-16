  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Benzin istasyonu yanındaki binada korkutan yangın

Benzin istasyonu yanındaki binada korkutan yangın

İstanbul Esenyurt'ta akaryakıt istasyonunun yanındaki 3 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 15.45 sıralarında, Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunun 3 katlı market ve yönetim binası çatısında çıktı. Alevleri gören çalışanlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, binada hasar oluştu. Binanın çatısının alevli şekilde yandığı anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

"BİRDEN ALEV ALDI"

Yangın anlarını gören Mustafa Işıklı, "İçeride kaynak işi yapılıyormuş. İçeride yabancılar yatıyormuş. Birden alev aldı. Söndürmeye çalıştılar. Şu anda her şey kontrol altında. Kaynaktan diyorlar ama biz de net bir bilgiye sahip değiliz" dedi.

Etiketler esenyurt benzin istasyonu akaryakıt yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erbakan'dan ortalığı karıştıracak çağrı: ''6284 sayılı kanun derhal iptal edilmelidir''
Cübbeli Ahmet ''kendi mahallesini'' hedef aldı: ''Veled-i zina dolu''
Konutta KDV indirimi geliyor! İşte yeni KDV modelinden ilk detaylar
ŞOK market 16 Şubat Çarşamba aktüel ürünler kataloğu
Alkol ve sigaradan toplanan vergi dudak uçuklattı
Ünlü anketçiden olay açıklama: ''Erdoğan istifa etsin dolar 9 TL'ye düşer!''
Sevgilisine 14 Şubat sürprizi yapacaktı... Evine gidince dünyası başına yıkıldı!
Emeklilik şartları değişiyor! EYT'liler ve erken emekli olmak isteyenler dikkat
İşte dünyanın en ölümcül noktası! Bu insanlar hepimizi öldürmek için bekliyor
Kritik faiz kararına 1 kala, dolar, euro ve altın yükselişe geçti