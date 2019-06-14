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  4. 14 Haziran 2019 16:19

Beşiktaş kongre üyesi hayatını kaybetti

İstanbul'da Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu yaşlı adam ağır yaralandı. hastaneye kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin Beşiktaş kongre üyesi Abdullah Baysal olduğu öğrenildi.

Beşiktaş kongre üyesi hayatını kaybetti
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İstanbul Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adamın Beşiktaş kongre üyesi Abdullah Baysal olduğu öğrenildi. 74 yaşındaki Baysal ağır yaralı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda bugün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adama otomobil çarpmıştı. Kaza sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaşlı adamın Beşiktaş kongre üyesi Abdullah Baysal olduğu öğrenildi. 74 yaşındaki Baysal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baysal'a çarpan sürücünün isminin Adnan A. olduğu tespit edildi.

İHA

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