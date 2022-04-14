Bikinili genç kızların görüntülerini çeken Pakistanlı yakalandı

İstanbul'da deniz kıyısındaki genç kızların bikinili fotoğraflını çeken Pakistan uyruklu şahıs gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınların gizlice ve rızaları dışında çekilmiş videolarını kendi sosyal medya hesabında paylaşan kişinin yakalanması için çalışma yürüttü. Yapılan incelemede videoların yayımlandığı sosyal medya hesabının Pakistan uyruklu Cüneyt R. tarafından kullanıldığı tespit edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Eyüpsultan'da yaşadığı belirlenen şüpheli, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen Cüneyt R. hakkındaki tahkikatın sürdüğü bildirildi.