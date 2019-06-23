Bin dönümlük tarlada yangın kabusu

Merkez Kayapınar ilçesi Diyarbakır Stadyumu mevkisinde buğday ve mercimek ekili tarlalarda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucunda yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

Yangında, bin dönüme ekili mercimek ve buğday zarar gördü.

Tarla sahiplerinden Fahrettin Gök, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış sebebinin belli olmadığını belirterek, itfaiye ekiplerini yangına müdahalede geciktiğini öne sürdü.

DÜN ELAZIĞ'DA YANDI

Dün de Elazığ'da, buğday ve arpa ekili tarlalarda çıkan yangında 500 dönüm tarım arazisi zarar görmüştü.